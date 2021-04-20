Депутаты стран "Люблинского треугольника" едут в Украину, в том числе на Донбасс

Делегация депутатов стран "Люблинского треугольника" 20-23 апреля прибудет в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне наращивания Россией своих сил у украинских границ.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Киеве.

Делегацию возглавит вице-маршалок Сейма Малгожата Госевска.

"Перед лицом необоснованной эскалации ситуации с безопасностью вокруг и в Украине в результате концентрации вооруженных сил Российской Федерации, парламентарии стран "Люблинского треугольника" по инициативе польской стороны решили продемонстрировать солидарность и выразить общий призыв к уважению норм международного права. В связи с этим 20-23 апреля 2021 года вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госевска посетит Украину вместе с делегацией", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в планах визита - встречи в формате "Люблинского треугольника" в Мариуполе, а также посещение Авдеевки и Славянска.

В сообщении Сейма отмечают, что в визите примут участие также вице-спикер Сейма Литвы Паулис Саударгас, а от Украины – первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Люблинский треугольник" - это формат, созданный Украиной, Польшей и Литвой, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

Напомним, 19 апреля после видеоконференции глав МИД стран Евросоюза главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который тоже участвовал во встрече, предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.