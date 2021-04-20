В ЄС викрили велику китайську банду, яка торгувала марихуаною по всій Європі

Поліція Іспанії заявила у вівторок про ліквідацію одного з найбільших злочинних угруповань, які вирощують канабіс в країні і торгують ним по всій Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Щонайменше 65 осіб, більшість з яких є громадянами Китаю, були заарештовані в декількох містах Іспанії, Португалії та Нідерландах, заявили у національній поліції Іспанії та в поліції Каталонії.

Затриманих пов’язали з східнокитайською провінцією Фуцзянь, звідки походять дві основні сім'ї, з яких складалася банда. Злочинна група діяла в основному зі своєї бази в Барселоні, на північному сході Іспанії.

Понад 350 співробітників правоохоронних органів за сприяння Європолу обшукали 29 великих складів і інших місць в Барселоні, Таррагоні, Ов'єдо, Хіхоні і Більбао, а також в приватних будинках в Португалії та Нідерландах.

Поліція повідомила, що поліцейські викрили 13 закритих плантацій з майже 40 тисячами рослин марихуани, які могли б принести на європейських ринках 6 мільйонів євро.

Розслідування почалося в 2019 році, коли були виявлені перші посилки з упакованою марихуаною.

Групу звинувачують у відправці понад 700 посилок до Франції, Португалії, Нідерландів, Німеччини, Румунії та Великої Британії.