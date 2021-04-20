В ЕС разоблачили крупную китайскую банду, торговавшую марихуаной по всей Европе

Полиция Испании заявила во вторник о ликвидации одной из крупнейших преступных группировок, которые выращивают каннабис в стране и торгуют им по всей Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

По меньшей мере 65 человек, большинство из которых являются гражданами Китая, были арестованы в нескольких городах Испании, Португалии и Нидерландах, заявили в национальной полиции Испании и в полиции Каталонии.

Задержанных связали с восточной провинцией Фуцзянь, откуда происходят две основные семьи, из которых состояла банда. Преступная группа действовала в основном из своей базы в Барселоне, на северо-востоке Испании.

Более 350 сотрудников правоохранительных органов при содействии Европола обыскали 29 крупных складов и других мест в Барселоне, Таррагоне, Овьедо, Хихоне и Бильбао, а также в частных домах в Португалии и Нидерландах.

Полиция сообщила, что полицейские разоблачили 13 закрытых плантаций с почти 40 тысячами растений марихуаны, которые могли бы принести на европейских рынках 6 млн евро.

Расследование началось в 2019 году, когда были обнаружены первые посылки с упакованной марихуаной.

Группу обвиняют в отправке более 700 посылок во Францию, Португалию, Нидерланды, Германию, Румынию и Великобританию.