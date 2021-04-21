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Президент Польщі ініціював обговорення з силовиками активності РФ на кордоні з Україною

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Президент Польщі ініціював обговорення з силовиками активності РФ на кордоні з Україною

Середа, 21 квітня 2021, 13:50

Президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною.

Про це заявив керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Президент Анджей Дуда на сьогодні скликав засідання за за участю міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною. Збройні сили разом зі своїми союзниками постійно контролюють загрози за межами нашого східного кордону" - зазначив Солох.

Як повідомлялося,  в ЄС уточнили, що на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму Росія зосередила понад 100 тисяч своїх військових.

 Глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Нагадаємо, група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

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