Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной

Президент Польши Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Президент Дуда сегодня созвал заседание с при участии министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной. Вооруженные силы вместе со своими союзниками постоянно контролируют угрозы за пределами нашей восточной границы ", - отметил Солох.

Как сообщалось, В ЄС уточнили, что на границе с Украиной и в незаконно аннексированом Крыму Россия сосредоточила более 100 000 своих военных.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ у украинской границы.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.