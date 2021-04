Президент Євроради засудив затримання прихильників Навального перед акціями протесту

Президент Європейської ради засудив затримання прихильників російського опозиціонера Алєксєя Навального перед анонсованими масовими протестами у Росії, та повторив заклик ЄС до його звільнення.

Заяву про це він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Затримання прихильників Алєксєя Навального перед запланованими акціями протесту у Росії сьогодні - неприйнятні. Влада має поважати право на зібрання. Я закликаю надати Алєксєю Навальному необхідну і якісну медичну допомогу та звільнити його з в’язниці", - написав Шарль Мішель.

The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.



Authorities must respect the right to assembly.



I urge that the necessary and quality medical care be granted to Alexey Navalny and that he be released from prison.