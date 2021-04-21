Президент Євроради засудив затримання прихильників Навального перед акціями протесту
Президент Європейської ради засудив затримання прихильників російського опозиціонера Алєксєя Навального перед анонсованими масовими протестами у Росії, та повторив заклик ЄС до його звільнення.
Заяву про це він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Затримання прихильників Алєксєя Навального перед запланованими акціями протесту у Росії сьогодні - неприйнятні. Влада має поважати право на зібрання. Я закликаю надати Алєксєю Навальному необхідну і якісну медичну допомогу та звільнити його з в’язниці", - написав Шарль Мішель.
The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.— Charles Michel (@eucopresident) April 21, 2021
Authorities must respect the right to assembly.
I urge that the necessary and quality medical care be granted to Alexey Navalny and that he be released from prison.
Як повідомляє російська служба ВВС, по всій території РФ на день звернення президента Владіміра Путіна до Федерального зібрання анонсовані акції на підтримку Алєксєя Навального.
Вже вранці у середу поліція почала затримувати опозиційних активістів, а також перекривати центральні площі. З регіонів, де акції вже почалися, надходять повідомлення про затримання.
Нагадаємо, 19 квітня ситуацію з погіршенням стану здоров'я Навального обговорювали на онлайн-засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проведення дебатів та ухвалення резолюції за терміновою процедурою щодо арешту і ув'язнення Навального. Дебати відбудуться у четвер, 22 квітня.