Президент Євроради засудив затримання прихильників Навального перед акціями протесту

Президент Європейської ради засудив затримання прихильників російського опозиціонера Алєксєя Навального перед анонсованими масовими протестами у Росії, та повторив заклик ЄС до його звільнення.

Заяву про це він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Затримання прихильників Алєксєя Навального перед запланованими акціями протесту у Росії сьогодні - неприйнятні. Влада має поважати право на зібрання. Я закликаю надати Алєксєю Навальному необхідну і якісну медичну допомогу та звільнити його з в’язниці", - написав Шарль Мішель.

The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.



Authorities must respect the right to assembly.



I urge that the necessary and quality medical care be granted to Alexey Navalny and that he be released from prison. — Charles Michel (@eucopresident) April 21, 2021

Як повідомляє російська служба ВВС, по всій території РФ на день звернення президента Владіміра Путіна до Федерального зібрання анонсовані акції на підтримку Алєксєя Навального.

Вже вранці у середу поліція почала затримувати опозиційних активістів, а також перекривати центральні площі. З регіонів, де акції вже почалися, надходять повідомлення про затримання.

Нагадаємо, 19 квітня ситуацію з погіршенням стану здоров'я Навального обговорювали на онлайн-засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проведення дебатів та ухвалення резолюції за терміновою процедурою щодо арешту і ув'язнення Навального. Дебати відбудуться у четвер, 22 квітня.