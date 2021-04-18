Рада ЄС із закордонних справ обговорить погіршення стану Навального

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть ситуацію з погіршенням стану здоров'я російського опозиціонера Алексєя Навального на онлайн-засіданні в понеділок.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз глибоко стурбований повідомленнями про те, що стан здоров'я російського опозиційного політика Алексєя Навального у виправній колонії продовжує погіршуватися. Ми закликаємо російську владу надати йому негайний доступ до медичних працівників, яким він довіряє", - заявив Боррель.

Він наголосив, що російська влада несе повну відповідальність за безпеку і здоров'я Навального в виправній колонії.

Боррель підкреслив, що ЄС продовжуватиме закликати до його негайного і беззастережного звільнення, оскільки вважає його вирок політично вмотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері прав людини.

"Європейський Союз разом зі своїми партнерами продовжуватиме закликати Росію терміново розслідувати спробу вбивства Навального шляхом отруєння в умовах повної прозорості і без подальших зволікань, а також в повній мірі співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб забезпечити неупереджене міжнародне розслідування", - наголосив Боррель.

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Як повідомлялось, до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня запрошено Україну. Очікується, що дипломати обговорять останнє стягнення російських військ до українських кордонів.

Крім того, Чехія має намір підняти на засіданні питання організації агентами РФ вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, у зв’язку з чим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів.