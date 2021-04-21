Президент Евросовета осудил задержание сторонников Навального перед акциями протеста

Президент Европейского совета осудил задержание сторонников российского оппозиционера Алексея Навального перед анонсированными массовыми протестами в России, и повторил призыв ЕС к его освобождению.

Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Задержание сторонников Алексея Навального перед запланированными акциями протеста в России сегодня - неприемлемо. Власть должна уважать право на собрания. Я призываю предоставить Алексею Навальному необходимую и качественную медицинскую помощь и освободить его из тюрьмы", - написал Шарль Мишель.

The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.



Authorities must respect the right to assembly.



I urge that the necessary and quality medical care be granted to Alexey Navalny and that he be released from prison. — Charles Michel (@eucopresident) April 21, 2021

Как сообщает русская служба ВВС, по всей территории РФ на день обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию анонсированы акции в поддержку Алексея Навального.

Уже утром в среду полиция начала задерживать оппозиционных активистов, а также перекрывать центральные площади. Из регионов, где акции уже начались, поступают сообщения о задержаниях.

Напомним, 19 апреля ситуацию с ухудшением состояния здоровья Навального обсуждали на онлайн-заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение дебатов и принятие резолюции по срочной процедуре относительно ареста и заключения Навального. Дебаты состоятся в четверг, 22 апреля.