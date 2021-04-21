Президент Евросовета осудил задержание сторонников Навального перед акциями протеста
Президент Европейского совета осудил задержание сторонников российского оппозиционера Алексея Навального перед анонсированными массовыми протестами в России, и повторил призыв ЕС к его освобождению.
Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Задержание сторонников Алексея Навального перед запланированными акциями протеста в России сегодня - неприемлемо. Власть должна уважать право на собрания. Я призываю предоставить Алексею Навальному необходимую и качественную медицинскую помощь и освободить его из тюрьмы", - написал Шарль Мишель.
The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.— Charles Michel (@eucopresident) April 21, 2021
Authorities must respect the right to assembly.
I urge that the necessary and quality medical care be granted to Alexey Navalny and that he be released from prison.
Как сообщает русская служба ВВС, по всей территории РФ на день обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию анонсированы акции в поддержку Алексея Навального.
Уже утром в среду полиция начала задерживать оппозиционных активистов, а также перекрывать центральные площади. Из регионов, где акции уже начались, поступают сообщения о задержаниях.
Напомним, 19 апреля ситуацию с ухудшением состояния здоровья Навального обсуждали на онлайн-заседании министров иностранных дел стран ЕС.
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение дебатов и принятие резолюции по срочной процедуре относительно ареста и заключения Навального. Дебаты состоятся в четверг, 22 апреля.