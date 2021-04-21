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Президент Евросовета осудил задержание сторонников Навального перед акциями протеста

Среда, 21 апреля 2021, 14:31

Президент Европейского совета осудил задержание сторонников российского оппозиционера Алексея Навального перед анонсированными массовыми протестами в России, и повторил призыв ЕС к его освобождению.

Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Задержание сторонников Алексея Навального перед запланированными акциями протеста в России сегодня - неприемлемо. Власть должна уважать право на собрания. Я призываю предоставить Алексею Навальному необходимую и качественную медицинскую помощь и освободить его из тюрьмы", - написал Шарль Мишель.

Как сообщает русская служба ВВС, по всей территории РФ на день обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию анонсированы акции в поддержку Алексея Навального.

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Уже утром в среду полиция начала задерживать оппозиционных активистов, а также перекрывать центральные площади. Из регионов, где акции уже начались, поступают сообщения о задержаниях.

Напомним, 19 апреля ситуацию с ухудшением состояния здоровья Навального обсуждали на онлайн-заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение дебатов и принятие резолюции по срочной процедуре относительно ареста и заключения Навального. Дебаты состоятся в четверг, 22 апреля.

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