Президент Евросовета осудил задержание сторонников Навального перед акциями протеста

Президент Европейского совета осудил задержание сторонников российского оппозиционера Алексея Навального перед анонсированными массовыми протестами в России, и повторил призыв ЕС к его освобождению.

Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Задержание сторонников Алексея Навального перед запланированными акциями протеста в России сегодня - неприемлемо. Власть должна уважать право на собрания. Я призываю предоставить Алексею Навальному необходимую и качественную медицинскую помощь и освободить его из тюрьмы", - написал Шарль Мишель.

The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.



Authorities must respect the right to assembly.



I urge that the necessary and quality medical care be granted to Alexey Navalny and that he be released from prison.