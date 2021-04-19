ПАРЄ проведе термінові дебати щодо Навального

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проведення дебатів та ухвалення резолюції за терміновою процедурою щодо арешту і ув'язнення російського опозиційного політика Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Схвалюючи свій остаточний порядок денний на відкритті весняної сесії 2021 року, що проходить в гібридному форматі, Асамблея ухвалила рішення провести термінові дебати на тему "Арешт і затримання Алексєя Навального в січні 2021 року", - сказано в повідомленні на сайті ПАРЄ.

Дебати щодо ситуації довкола Навального відбудуться у четвер, 22 квітня.

Нагадаємо, у Страсбурзі 19 квітня почалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, українська делегація бере у ній участь фізично.

У понеділок стало відомо, що в ПАРЄ ініціювали підписання політичної заяви щодо засудження військової ескалації і провокацій з боку Росії біля кордонів України.