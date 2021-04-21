Германия хочет вывести войска из Афганистана раньше, чем планировалось

Министерство обороны Германии сообщило парламенту в среду, что немецкие военные планируют более быстрое выведение из Афганистана, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сейчас ведутся консультации с партнерами по НАТО, после которых 1100 немецких военнослужащих могут оставить Афганистан уже к 4 июля.

Соединенные Штаты, которые представляют наибольший контингент из десятитысячных сил НАТО, назначили дату своего выхода на 11 сентября, 20-ю годовщину террористических атак "Аль-Каиды".

Представитель Минобороны сообщил, что привлеченные страны в настоящее время изучают проблемы и последствия, добавив, что 4 июля рассматривается как окончательная дата вывода войск. Он добавил, что окончательное решение остается за НАТО.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее называла середину августа крайним сроком вывода немецких войск.

Представитель Министерства обороны особо выделил логистические проблемы, поскольку большая часть оборудования отправляется в Германию на самолетах.

Предыдущие планы предусматривали, что некоторое оборудование могут оставить в стране, а оборудование, которое рассматривается как угроза безопасности, уничтожить.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане.

Кроме 2500 военнослужащих США, в стране находится еще 7000 военных, преимущественно стран-членов НАТО. Иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с выводом войск США.

Планируется, что после выхода иностранных сил афганские военные и правоохранители, которым длительное время предоставляли обучение и поддержку, будут способны сами обеспечить безопасность.