У центрі Лондона евакуювали вокзал через підозрілий предмет у потязі
Станція "Лондонський міст" в центральній частині Лондона була евакуйована в середу після повідомлень про підозрілий предмет у вагоні потяга.
Про це заявила британська транспортна поліція, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Офіцерів викликали на станцію "Лондонський міст" о 12.33 після повідомлень про підозрілий предмет на борту поїзда", - заявила представниця британської транспортної поліції.
"Станція була закрита в якості запобіжного заходу, поки спеціалісти оцінюють предмет" – додала вона.
Оператори метро повідомили у Twitter, що потяги не зупиняються на станції - одному з найбільш завантажених вузлів Лондона.
Network Rail, яка управляє станцією, заявила у своєму Twitter-акаунті, що очікує перебоїв у роботі до 14.00 за Грінвичем.