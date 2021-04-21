В центре Лондона эвакуировали вокзал из-за подозрительного предмета в поезде

Станция "Лондонский мост" в центральной части Лондона была эвакуирована в среду после сообщений о подозрительном предмете в вагоне поезда.

Об этом заявила британская транспортная полиция, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Офицеров вызвали на станцию "Лондонский мост " в 12.33 после сообщений о подозрительном предмете на борту поезда", - заявила представительница британской транспортной полиции.

"Станция была закрыта в качестве меры предосторожности, пока специалисты оценивают предмет", - добавила она.

Операторы метро сообщили в Twitter, что поезда не останавливаются на станции - одном из самых загруженных узлов Лондона.

Network Rail, которая управляет станцией, заявила в своем Twitter-аккаунте, что ожидает перебоев в работе до 14.00 по Гринвичу.