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У Румунії домовилися призначити нового главу МОЗ, уникнувши розпаду коаліції

Середа, 21 квітня 2021, 16:35

Правляча центристська коаліція Румунії досягла консенсусу для виходу з політичного глухого кута, який виник після звільнення прем'єр-міністром Флоріном Кицу міністра охорони здоров'я без узгодження з іншими партіями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розпад коаліції, яка контролює 56% парламенту, міг поставити під загрозу програму уряду зі скорочення дефіциту і боротьбі з пандемією, залишивши його без більшості і схильним до поступок.

Молодша партія USR-Plus відмовилася від своєї попередньої вимоги про те, що Кицу необхідно піти у відставку через звільнення Влада Войкулеску.

Сторони домовилися, що кандидатура нового міністра охорони здоров'я буде висунута пізніше в середу. Партія USR-Plus запропонувала кандидатуру Іаонни Михайлу, яка зараз займає посаду держсекретаря в Міністерстві охорони здоров'я.

У Румунії число нових щоденних інфекцій скоротилося до менш як 3000 за останній тиждень з 4000 на початку квітня.

Кицу заявив про звільнення Войкулеску 14 квітня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Кицу вимагав Войкулеску пояснити, яку підготовку проводило Міністерство охорони здоров'я в очікуванні третьої хвилі епідемії.

На початку квітня повідомлялося, що Влада Войкулеску оштрафували на 1500 леїв (близько 305 євро) за те, що він не носив захисну маску.

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Румунія
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