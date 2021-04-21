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В Румынии договорились назначить нового главу Минздрава, избежав распада коалиции

Среда, 21 апреля 2021, 16:35

Правящая центристская коалиция Румынии достигла консенсуса для выхода из политического тупика, который возник после увольнения премьер-министром Флорин Кыцу министра здравоохранения без согласования с другими партиями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Распад трехпартийной коалиции, которая контролирует 56% парламента, мог поставить под угрозу программу правительства по сокращению двойного дефицита и борьбе с пандемией, оставив его без большинства и склонным к уступкам.

Младшая партия USR-Plus отказалась от своего предыдущего требования о том, что Кыцу необходимо уйти в отставку из-за увольнения Влада Войкулеску.

Стороны договорились, что кандидатура нового министра здравоохранения будет выдвинута позже в среду. Партия USR-Plus предложила кандидатуру Иаонны Михайлу, которая сейчас занимает должность госсекретаря в Минздраве.

В Румынии число новых ежедневных инфекций сократилось до менее 3000 за последнюю неделю с 4000 в начале апреля.

Кыцу заявил об увольнении Войкулеску 14 апреля. Местные СМИ сообщают, что Кыцу требовал от Войкулеску объяснить, какую подготовку проводило министерство здравоохранения в ожидании третьей волны эпидемии.

В начале апреля сообщалось, что Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев (около 305 евро) за то, что он не носил защитную маску.

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Румыния
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