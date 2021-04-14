Прем'єр-міністр Румунії звільнив міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу заявив у середу про звільнення міністра охорони здоров'я Влада Войкулеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кицу заявив, що Дан Барна - нинішній віцепрем'єр-міністр - очолюватиме міністерство охорони здоров'я до призначення нового глави МОЗ. Він також повідомив про звільнення Андреа Молдован, державного секретаря міністерства охорони здоров'я – напередодні Молдован опублікувала нові критерії для карантину в країні без інформування Кицу.

Войкулеску був міністром охорони здоров'я з 2016 року, але напруженість між ним та прем'єр-міністром зростала. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Кицу вимагав Войкулеску пояснити, яку підготовку проводило міністерство охорони здоров'я в очікуванні третьої хвилі епідемії.

Він приєднався до зростаючого списку міністрів охорони здоров'я, які залишили свої посади внаслідок пандемії в Європі.

На початку квітня повідомлялося, що Влада Войкулеску оштрафували на 1500 леїв (близько 305 євро) за те, що він не носив захисну маску.