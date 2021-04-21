У Берліні понад 150 затриманих на демонстрації проти коронавірусних обмежень

Поліція Берліна затримала в середу 152 людини під час демонстрації проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Їх звинувачують в порушенні коронавірусних правил і нападах на екстрені служби, опорі співробітникам правоохоронних органів і спробі звільнити затриманих.

Понад 8000 демонстрантів зібралися в середу біля урядового району, щоб висловити протест проти політики держави щодо коронавірусу.

Sehr aufgeheizte Atmosphäre direkt vor dem Brandenburger Tor. Polizei wurde bereits beworfen, mehrere tausend Demonstranten drängen an die Absperrungen. Ziel ist natürlich der Bundestag. #b2104 pic.twitter.com/MZrDQNhbyt — julius geiler (@glr_berlin) April 21, 2021

В той самий час Бундестаг обговорював посилення прийнятого Закону про захист від інфекцій. Будівля Рейхстагу і Бранденбурзькі ворота були значною мірою оточені поліцією.

Опівдні поліція наказала припинити акцію протесту через масове недотримання коронавірусних правил. Але більша частина натовпу не пішла, кілька разів виникали сутички з поліцією.

За даними поліції, протестувальники кидали в правоохоронців пляшки та інші предмети і намагалися звільнити затриманих. У відповідь поліція відтісняла натовп і використовувала перцевий спрей.