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У Берліні понад 150 затриманих на демонстрації проти коронавірусних обмежень

Середа, 21 квітня 2021, 18:13

Поліція Берліна затримала в середу 152 людини під час демонстрації проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Їх звинувачують в порушенні коронавірусних правил і нападах на екстрені служби, опорі співробітникам правоохоронних органів і спробі звільнити затриманих.

Понад 8000 демонстрантів зібралися в середу біля урядового району, щоб висловити протест проти політики держави щодо коронавірусу.

В той самий час Бундестаг обговорював посилення прийнятого Закону про захист від інфекцій. Будівля Рейхстагу і Бранденбурзькі ворота були значною мірою оточені поліцією.

Опівдні поліція наказала припинити акцію протесту через масове недотримання коронавірусних правил. Але більша частина натовпу не пішла, кілька разів виникали сутички з поліцією.

За даними поліції, протестувальники кидали в правоохоронців пляшки та інші предмети і намагалися звільнити затриманих. У відповідь поліція відтісняла натовп і використовувала перцевий спрей.

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