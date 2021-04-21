В Берлине более 150 задержанных на демонстрации против коронавирусных ограничений

Полиция Берлина задержала в сред3 152 человек во время демонстрации против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Их обвиняют в нарушении коронавирусных правил и нападениях на службы экстренной помощи, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и попытке освободить задержанных.

Более 8000 демонстрантов собрались в среду возле правительственного района, чтобы выразить протест против политики государства в отношении коронавируса.

Sehr aufgeheizte Atmosphäre direkt vor dem Brandenburger Tor. Polizei wurde bereits beworfen, mehrere tausend Demonstranten drängen an die Absperrungen. Ziel ist natürlich der Bundestag. #b2104 pic.twitter.com/MZrDQNhbyt — julius geiler (@glr_berlin) April 21, 2021

В это же время Бундестаг обсуждал ужесточение принятого Закона о защите от инфекций. Здание Рейхстага и Бранденбургские ворота были в значительной степени оцеплены.

В полдень полиция приказала прекратить акцию протеста из-за массового несоблюдения коронавирусных правил. Но большая часть толпы не ушла, несколько раз возникали стычки с полицией.

По данным полиции, протестующие бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы и пытались освободить задержанных. В ответ полиция оттесняла толпу и использовался перцовый спрей.