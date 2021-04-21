Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов

В Чехии подтвердили задержание 5 человек, которые могли воевать против Украины на Донбассе

Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной

Во Франции министр возмутился, что в ресторанах украинской курятины больше, чем французской






В Берлине более 150 задержанных на демонстрации против коронавирусных ограничений

Среда, 21 апреля 2021, 18:13

Полиция Берлина задержала в сред3 152 человек во время демонстрации против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Их обвиняют в нарушении коронавирусных правил и нападениях на службы экстренной помощи, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и попытке освободить задержанных.

Более 8000 демонстрантов собрались в среду возле правительственного района, чтобы выразить протест против политики государства в отношении коронавируса.

В это же время Бундестаг обсуждал ужесточение принятого Закона о защите от инфекций. Здание Рейхстага и Бранденбургские ворота были в значительной степени оцеплены.

В полдень полиция приказала прекратить акцию протеста из-за массового несоблюдения коронавирусных правил. Но большая часть толпы не ушла, несколько раз возникали стычки с полицией.

По данным полиции, протестующие бросали в правоохранителей бутылки и другие предметы и пытались освободить задержанных. В ответ полиция оттесняла толпу и использовался перцовый спрей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус
powered by lun.ua