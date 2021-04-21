Літаки НАТО перехопили над Балтією бомбардувальники і винищувачі РФ

Винищувачі НАТО з баз в Естонії, Литві та Польщі були підняті для відстеження і перехоплення російських винищувачів, бомбардувальників і літаків-розвідників над Балтійським морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного повітряного командування НАТО.

Два російські бомбардувальники Ту-160 в супроводі винищувачів Су-27 і Су-35 летіли над Балтійським морем з материкової частини Росії, де вони діяли з російським літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50, який також супроводжувався винищувачами.

Німецький винищувач супроводжує бомбардувальник Ту-160

Деякі літаки прямували із виключеними транспондерами та не передавали польотні плани.

У відповідь були підняті німецькі та італійські винищувачі з місії повітряної поліції НАТО в Естонії і Литві, відповідно, і винищувачі F-16 польських ВПС з авіабази в Познані.

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50

Національний центр повітряних операцій Королівських ВПС Данії розгорнув свої F-16 з авіабази Скрідструп, щоб зустріти російські літаки.

Російський винищувач Су-27

Російські бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і приблизно через три години повернулися на материкову частину Росії.

Нагадаємо, Чехія поінформувала Північноатлантичну раду про причини її рішення видворити 18 російських дипломатів і розраховує пізніше цього тижня обговорити з партнерами по НАТО можливі скоординовані дії проти Росії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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