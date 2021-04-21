Чехія попросила НАТО обговорити скоординовані кроки проти Росії

Чехія поінформувала Північноатлантичну раду про причини її рішення видворити 18 російських дипломатів і розраховує пізніше цього тижня обговорити з партнерами по НАТО можливі скоординовані дії проти Росії.

Про це повідомила в середу пресслужба МЗС Чехії, пише "Європейська правда".

"Причетність російських агентів ГРУ до вибуху в Врбетице є неприйнятним порушенням суверенітету і національної безпеки Чеської Республіки та вимагає належної відповіді. Чеська Республіка подякувала своїм союзникам за виявлену досі солідарність і попросила про спільну заяву на рівні НАТО", - йдеться в заяві.

МЗС Чехії підкреслило, що попросило провести ще одне засідання Північноатлантичної ради в кінці цього тижня, щоб обговорити можливі скоординовані кроки.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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