Туреччина на три дні оголосила цілодобову комендантську годину через свята

У Туреччині на три дні оголосили цілодобову комендантську годину через святкові дні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ, заборона на вихід з дому триватиме з 7 години вечора 22 квітня до 5 години ранку 26 квітня і діятиме на всій території країни.

На ці дні випадає, крім вихідних, День національного суверенітету та дітей - державне свято до річниці заснування Великих національних зборів Туреччини 23 квітня 2020 року. У зв’язку з епідемією, цього разу масових урочистостей і концертів не буде.

Нагадаємо, ще раніше влада Туреччини через складну ситуацію з коронавірусом посилила обмеження на перші 2 тижні священного мусульманського місяця Рамадан.

Якщо раніше комендантська година починалася у робочі дні з 9 годин вечора, тепер заборона виходу з дому починає діяти о 7 вечора. Також з 19:00 до 05:00 заборонено пересування між містами, крім випадків крайньої необхідності.

У містах з найгіршою епідемічною ситуацією комендантська година діє протягом вихідних.

Кафе та ресторани продають страви лише з собою та на доставку, а спортивні заклади, зали весільних церемоній тощо зачинені щонайменш до кінця Рамадану.

Протягом останнього тижня щоденний приріст заражень коронавірусом у Туреччині неодноразово перевищував 60 тисяч випадків. Населення країни - близько 83 млн осіб.