Турция на три дня объявила круглосуточный комендантский час из-за праздников

В Турции на три дня объявили круглосуточный комендантский час из-за праздничных дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Согласно приказу Министерства внутренних дел, запрет на выход из дома продлится с 19:00 вечера 22 апреля до 5:00 утра 26 апреля и будет действовать на всей территории страны.

На эти дни выпадает, кроме выходных, День национального суверенитета - государственный праздник к годовщине основания Великого национального собрания Турции 23 апреля 2020 года. В связи с эпидемией, на этот раз массовых торжеств и концертов не будет.

Напомним, еще ранее власти Турции из-за сложной ситуации с коронавирусом усилили ограничения на первые две недели священного мусульманского месяца Рамадан.

Если раньше комендантский час начиналась в рабочие дни с 21:00, теперь запрет выхода из дома начинает действовать в 19:00. Также с 19:00 до 05:00 запрещено передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости.

В городах с плохой эпидемической ситуацией комендантский час действует в течение выходных.

Кафе и рестораны продают блюда только с собой и на доставку, а спортивные учреждения, залы свадебных церемоний и т.д. закрыты как минимум до конца Рамадана.

В течение последней недели ежедневный прирост заражений коронавируса в Турции неоднократно превышал 60 тысяч случаев. Население страны - около 83 млн человек.