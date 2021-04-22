В Італії співробітник лікарні 15 років прогулював роботу і заробив 538 тисяч євро

В Італії працівник державного сектора, якого італійська преса називає "королем прогульників", встановив "національний рекорд", пропускаючи роботу впродовж 15 років.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

За даними поліції, працівник не приходив на роботу в лікарню в калабрійському місті Катандзаро з 2005 року. Однак впродовж цього часу йому виплачувалася щомісячна зарплата й загалом він "заробив" 538 тисяч євро.

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Зараз чоловіку 67 років, і йому пред'явлені звинувачення в зловживанні службовим становищем, підробці документів і вимаганні при обтяжуючих обставинах.

Шість менеджерів також перебувають під слідством за підозрою в причетності відсутності чоловіка на роботі.

В ході розслідування під кодовою назвою "Неповний робочий день" поліція зібрала докази зі звітів про відвідуваність і заробітну плату, а також зі свідчень колег працівника. У 2005 році цей чоловік, як стверджується, погрожував директору лікарні, перешкоджаючи їй подати дисциплінарний протокол у зв’язку з його прогулами.

Потім директор пішла на пенсію, і цей чоловік продовжував пропускати роботу, оскільки його присутність ніколи не перевіряли ані наступник директора, ані відділ кадрів, повідомила поліція.

У 2016 році уряд Італії посилив закон проти "прогульників" після того, як кілька гучних поліцейських розслідувань показали, наскільки поширеною є така практика в державному секторі.

Раніше повідомлялося про випадок в Іспанії, де влада Валенсії звільнила чиновника, який 10 років не ходив на роботу і заробляв 50 тисяч євро на рік.