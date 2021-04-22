Більшість чехів вважають Росію загрозою і підтримують недопуск "Росатому" до будівництва АЕС

Більшість чехів вважають, що Росія створює безпекові загрози для Чехії, та виступають проти участі "Росатому" у будівництві нової АЕС в Дукованах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на чеське iRozhlas, про це свідчать результати соцопитування, проведеного Median.

Опитування провели 19-20 квітня, у перші дні після офіційної заяви уряду про те, що до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році могли бути причетні агенти ГРУ. Загалом опитали більше тисячі респондентів.

За шкалою від 1 до 10, де 1 - найменше значення, респонденти оцінили загрозу від Росії в середньому на 6.5.

Майже п’ята частина респондентів сприймають Росію як дуже велику загрозу. Як пояснив керівник агентства Median Пшемисл Чех, найбільше таку думку поділяють жителі великих міст, там це 25%.

Водночас, 10% зовсім не вважають Росію загрозою. Серед них чверть - прихильники комуністичної партії KSČM, і п’ята частина - люди віком від 60 років. Проте у групі 60+ одночасно багато і тих респондентів, які вважають Росію дуже великою загрозою. На думку Пшемислава Чеха, це може бути спричинено тим, що це покоління пам’ятає окупацію Чехословаччини радянськими військами у 1968 році.

65% опитаних підтримують виключення "Росатому" з майбутнього будівництва АЕС у Дукованах.

У той же час, незадоволені цим 27%, а серед виборців-прихильників комуністів - 77%. Ці самі респонденти зазвичай давали відповідь, що не сприймають Росію як загрозу.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

У Чехії назвали цю реакцію непропорційною та поставили ультиматум - дозволити дипломатам повернутися, щоб уникнути подальшого скорочення кількості дипломатів у посольстві РФ.

У Кремлі на це відповіли, що "розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними".

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