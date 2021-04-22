В Європарламенті закликали негайно звільнити Навального

Голова Делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентського співробітництва між ЄС та Росією Ришард Чарнецький закликав до негайного звільнення Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Чарнецького.

"Я дуже стурбований погіршенням стану здоров’я Алєксєя Навального. Хоч він і був доставлений до тюремної лікарні у місті Владімір, російська влада досі не дозволяє медичній бригаді Навального відвідувати його. Російський уряд несе відповідальність за збереження здоров’я Навального", - йдеться у заяві.

Чарнецький також відзначив, шо 21 квітня в декількох містах Росії відбулися великі демонстрації на підтримку Навального, які показали, що громадяни стурбовані несправедливим поводженням і репресіями, які зазнали його послідовники та його Фонд протидії корупції.

"На жаль, уряд знову вирішив застосувати жорсткі сили міліції та масові затримання, щоб зупинити мирні вуличні протести. Я наполягаю на своєму зверненні від 5 лютого до російських парламентаріїв: "Ще не пізно, ви повинні попросити свій уряд про безумовне звільнення пана Навального та затриманих демонстрантів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи під час розгляду резолюції на підтримку Алексєя Навального з тексту виключили заклик до Росії розслідувати отруєння російського опозиціонера.