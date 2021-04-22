В Европарламенте призвали немедленно освободить Навального

Председатель делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества между ЕС и Россией Рышард Чарнецкий призвал к немедленному освобождению Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Чарнецкого.

"Я очень обеспокоен ухудшением состояния здоровья Алексея Навального. Хотя он и был доставлен в тюремную больницу в городе Владимир, российские власти до сих пор не позволяют медицинской бригаде Навального посещать его. Российское правительство несет ответственность за сохранение здоровья Навального", - говорится в заявлении.

Чарнецкий также отметил, что 21 апреля в нескольких городах России произошли крупные демонстрации в поддержку Навального, которые показали, что граждане обеспокоены несправедливым обращением и репрессиями, которым подверглись его последователи и его Фонд противодействия коррупции.

"К сожалению, правительство снова решило применить жесткие силы полиции и массовые задержания, чтобы остановить мирные уличные протесты. Я настаиваю на своем обращении от 5 февраля к российским парламентариям: "Еще не поздно, вы должны попросить свое правительство о безусловном освобождении господина Навального и задержанных демонстрантов", - говорится в заявлении.

Напомним, на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы при рассмотрении резолюции в поддержку Навального из текста исключили призыв к России расследовать отравление российского оппозиционера.