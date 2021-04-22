Чехія вирішила послабити коронавірусні обмеження з 3 травня

Уряд Чехії затвердив план з шести етапів поступового скасування протиепідемічних заходів, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Магазини, ринки і окремі послуги в Чехії зможуть відкритися 3 травня.

"Якщо сприятлива тенденція збережеться 3 травня ми відкриємо інші магазини, ринки і, в суворому режимі гігієни, окремі послуги, пов'язані з доглядом за тілом, тваринами або санаторно-курортним лікуванням", - заявив заступник прем'єр-міністра Карел Гавлічек.

За його словами, в перукарню можна буде піти тільки при наявності дійсного негативного результату тесту, а клієнти повинні будуть дотримуватися дистанції ймовірно, 1,5 метра.

Ключовим показником для подальшого скасування обмежень стане кількість інфікованих на 100 000 жителів.

Тим часом Верховний суд Чехії скасував постанову МОЗ, згідно з якою магазини, ресторани та інші об'єкти залишалися закритими навіть після закінчення надзвичайного стану. Причина - серйозна процедурна помилка, оскільки міністерство видало постанову без згоди уряду. У міністерства є чотири дні на коригування постанови, в іншому випадку вона буде скасована.