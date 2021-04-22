Чехия решила ослабить коронавирусные ограничения с 3 мая

Правительство Чехии утвердило план из шести этапов постепенной отмены противоэпидемических мер, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Магазины, рынки и отдельные услуги в Чехии смогут открыться 3 мая.

"Если благоприятная тенденция сохранится, 3 мая мы откроем остальные магазины, рынки и, в строгом режиме гигиены, отдельные услуги, связанные с уходом за телом, животными или санаторно-курортным лечением", - заявил заместитель премьер-министра Карел Гавличек.

По его словам, в парикмахерскую можно будет пойти только при наличии действительного отрицательного результата теста, а клиенты должны будут соблюдать дистанцию вероятно, 1,5 метра.

Ключевым показателем для отмены ограничений станет количество инфицированных на 100 000 жителей.

Между тем Верховный суд Чехии отменил постановление Минздрава, согласно которому магазины, рестораны и другие объекты оставались закрытыми даже после окончания ЧП. Причина - серьезная процедурная ошибка, поскольку министерство издало постановление без согласия правительства. У министерства есть четыре дня на корректировку постановления, в противном случае оно будет отменено.