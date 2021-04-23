"Чули слова, очікуємо дії": США відреагували на заяву Росії про відведення військ

Сполучені Штати поки з обережністю ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ від українського кордону.

Про це "Голосу Америки" заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми чули слова, але чого ми очікуємо, це дії. Сполучені Штати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками," - сказав речник Держдепу.

"Ми чітко заявили під час контактів із російським урядом, що вони мають утриматися від ескалації і негайно припинити всі агресивні дії навколо та в Україні, включно з нещодавнім нарощенням військ в Криму та на українському кордоні, а також їхніми намірами заблокувати деякі судна у деяких частинах Чорного моря", - додав Прайс.

На питання, чи здивувались у Вашингтоні заявою росіян про намір відвести війська від українського кордону, Нед Прайс, зазначив, що "Ми почули заяву. І наскільки нам відомо, вона лишається заявою".

Україна закликала своїх міжнародних партнерів продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії після оголошення Міноборони РФ про відведення військ від українських кордонів.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.