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"Слышали слова, ожидаем действия": США отреагировали на заявление России об отводе войск

Пятница, 23 апреля 2021, 12:49

Соединенные Штаты пока с осторожностью относятся к заявлению российских властей по поводу отвода войск от украинской границы.

Об этом "Голосу Америки" заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Мы слышали слова, но чего мы ожидаем, это действия. Соединенные Штаты будут продолжать наблюдать за ситуацией в тесной координации с украинскими и иностранными партнерами и союзниками", - сказал представитель Госдепа.

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"Мы четко заявили во время контактов с российским правительством, что они должны воздержаться от эскалации и немедленно прекратить все агрессивные действия вокруг и в Украине, включая недавне наращивание войск в Крыму и на украинской границе, а также их намерения заблокировать некоторые суда в некоторых частях Черного моря", - добавил Прайс.

На вопрос, удивились ли в Вашингтоне заявлениям россиян о намерении отвести войска от украинской границы, Нед Прайс, отметил, что "Мы услышали заявление. И насколько нам известно, оно остается заявлением".

Украина призвала своих международных партнеров продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России после объявления Минобороны РФ об отводе войск от украинских границ.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск к границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.

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