Мальта продовжує видавати "золоті паспорти" іноземцям попри попередження ЄС – ЗМІ

Мальтійський уряд продовжує продавати громадянство мультимільйонерам, які мають мінімальні зв'язки з країною.

Про це йдеться у розслідуванні Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Багаті заявники підписують угоди на 1 млн євро в обмін на мальтійські паспорти після 12-місячного кваліфікаційного періоду, йдеться у розслідуванні.

Кеш електронних листів та документів однієї з найбільших у світі паспортних брокерських фірм Henley & Partners, отриманий Фондом Дафни Каруани Галіції та переданий Guardian та іншим ЗМІ, показав, як багаті росіяни, китайці та саудівці прямують на Мальту, щоб отримати так звані "золоті паспорти".

Встановлено, що багато хто орендує квартири, щоб заявити, що вони є резидентами, але потім залишає нерухомість порожньою.

Журналіст Guardian представився як радник російського промисловця-мільйонера, який бажає придбати мальтійське громадянство для себе та своєї сім'ї.

На відеозустрічі з двома керівниками компанії Henley & Partners, включаючи Домініка Волека, керівника групи приватних клієнтів та члена виконавчого комітету фірми, репортеру розповіли, що від заможних заявників очікується, що вони проведуть у країні лише три тижні, що, за твердженням фірми, уряд Мальти вважає достатнім для демонстрації "справжнього зв'язку" з країною та отримання громадянства.

Компанія також надала репортеру під прикриттям документи про те, що за 888 000 євро заявники можуть отримати мальтійський паспорт приблизно через 12 місяців.

У жовтні Європейська комісія розпочала процедури щодо порушення законодавства ЄС проти Кіпру та Мальти, надіславши офіційні листи щодо їхніх схем громадянства в обмін на інвестиції. Комісія звинуватила Мальту у продажі європейського громадянства особам, які не мають справжнього зв'язку з країною.