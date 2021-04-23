Поблизу Парижа в результаті ножової атаки загинула поліціянтка
П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:55
У французькому місті Рамбуйє неподалік від Парижа чоловік скоїв напад на співробітницю поліції, вона загинула.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Напад стався близько 14.20 в поліцейському відділенні міста Рамбуйє.
Нападник декілька разів вдарив адміністративну працівницю поліції ножем в горло. Від отриманих ран жінка померла.
Нападника, громадянина Тунісу, поранили при затриманні, він також помер.
Причини нападу не уточнюються.
Повідомляється, що на місце події прямує прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс і глава МВС Франції Жеральд Дарманен.
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