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Поблизу Парижа в результаті ножової атаки загинула поліціянтка

П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:55

У французькому місті Рамбуйє неподалік від Парижа чоловік скоїв напад на співробітницю поліції, вона загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Напад стався близько 14.20 в поліцейському відділенні міста Рамбуйє.

Нападник декілька разів вдарив адміністративну працівницю поліції ножем в горло. Від отриманих ран жінка померла.

Нападника, громадянина Тунісу, поранили при затриманні, він також помер.

Причини нападу не уточнюються.

Повідомляється, що на місце події прямує прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс і глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

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