Возле Парижа в результате ножевой атаки погибла полицейская
Пятница, 23 апреля 2021, 16:55
Во французском городе Рамбуйе неподалеку от Парижа мужчина совершил нападение на сотрудницу полиции, она погибла.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Нападение произошло около 14.20 в полицейском отделении города Рамбуйе.
Нападавший несколько раз ударил административную сотрудницу полиции ножом в горло. От полученных ран женщина скончалась.
Нападавшего, гражданина Туниса, ранили при задержании, он также скончался.
Причины нападения не уточняются.
Сообщается, что на место происшествия направляется премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
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