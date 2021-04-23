Возле Парижа в результате ножевой атаки погибла полицейская

Во французском городе Рамбуйе неподалеку от Парижа мужчина совершил нападение на сотрудницу полиции, она погибла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Нападение произошло около 14.20 в полицейском отделении города Рамбуйе.

Нападавший несколько раз ударил административную сотрудницу полиции ножом в горло. От полученных ран женщина скончалась.

Нападавшего, гражданина Туниса, ранили при задержании, он также скончался.

Причины нападения не уточняются.

Сообщается, что на место происшествия направляется премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Франции Жеральд Дарманен.