У Римі 600 безхатьків отримали дві дози вакцини від коронавірусу

У Римі близько 600 бездомних і нужденних людей з 1400 осіб, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу кілька тижнів тому, отримали друге щеплення в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Папа Римський Франциск в п'ятницю відвідав бездомних під час вакцинації, які отримали безкоштовні препарати від благодійної організації в Ватикані.

Франциск провів близько 30 хвилин в бесіді з деякими з одержувачів, багато з яких були з околиць Ватикану.

Ватикан також почав кампанію, яка дозволяє донорам вносити через сайт Ватиканського офісу міністерства охорони здоров'я вартість вакцини, призначеної для людей з бідних країн.

Ця вакцина, яка отримала назву "Vacino sospeso" (підвішена вакцина), отримала свою назву від традиції "caffe sospeso" в Неаполі, коли люди залишають гроші на оплату кава нужденній людині, особистість якої відома лише бармену.

Франциск, який був вакцинований, як і 93-річний колишній Папа Бенедикт, сказав, що щеплення - це етичний вибір, якщо немає серйозних медичних причин не робити цього.

При Франциску Ватикан створив низку структур для допомоги бездомному населенню Рима, в тому числі клініку, приміщення для купання і послуги зі стрижки волосся.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив послаблення суворих коронавірусних заходів з 26 квітня.