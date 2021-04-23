В Риме 600 бездомных получили две дозы вакцины от коронавируса

В Риме в пятницу около 600 бездомных и нуждающихся людей из 1400 человек, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса несколько недель назад, получили вторую прививку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Папа Римский Франциск в пятницу посетил бездомных во время вакцинации, которые получили бесплатные препараты от благотворительной организации в Ватикане.

Франциск провел около 30 минут в беседе с некоторыми из получателей, многие из которых были из окрестностей Ватикана.

Ватикан также начал кампанию, которая позволяет донорам вносить через сайт Ватиканского офиса министерства здравоохранения стоимость вакцины, предназначенной для людей из бедных стран.

Эта вакцина, которая получила название "Vacino sospeso" (подвешенная вакцина), получила свое название от традиции "caffe sospeso" в Неаполе, когда люди оставляют деньги на оплату кофе нуждающемуся человеку, личность которой известна только бармену.

Франциск, который был вакцинирован, как и 93-летний бывший папа Бенедикт сказал, что прививки - это нравственный выбор, если нет серьезных медицинских причин не делать этого.

При папе Франциске Ватикан создал ряд структур для помощи бездомному населению Рима, в том числе клинику, помещение для купания и услуги по стрижке.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги объявил ослабление строгих коронавирусных мер с 26 апреля.