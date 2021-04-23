Лідери ЄС на саміті у Брюсселі в травні обговорять відносини з РФ
Лідери Європейського союзу проведуть у Брюсселі очний саміт ЄС, на якому серед основних питань будуть відносини з Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter речника президента Європейської ради Баренд Лейтс.
"У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає саміт в Брюсселі з фізичною присутністю за темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтс.
On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021
Details on logistics following soon.
Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив проведення саміту ЄС-США в Брюсселі в червні.
"Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляэн про зустріч на вищому рівні ЄС-США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні", - написав він у Twitter.
I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021
Rebuilding a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism
Основними темами саміту стануть відновлення сильного альянсу ЄС і США, а також об'єднання зусиль для боротьби проти COVID-19, захист клімату, безпека і багатосторонність.