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Лідери ЄС на саміті у Брюсселі в травні обговорять відносини з РФ

П'ятниця, 23 квітня 2021, 20:28

Лідери Європейського союзу проведуть у Брюсселі очний саміт ЄС, на якому серед основних питань будуть відносини з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter речника президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає саміт в Брюсселі з фізичною присутністю за темами: COVID-19, клімат і Росія", - написав Лейтс.

Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив проведення саміту ЄС-США в Брюсселі в червні.

"Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляэн про зустріч на вищому рівні ЄС-США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні", - написав він у Twitter.

Основними темами саміту стануть відновлення сильного альянсу ЄС і США, а також об'єднання зусиль для боротьби проти COVID-19, захист клімату, безпека і багатосторонність.

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