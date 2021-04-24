ЄС закликав до негайного припинення насильства в Єрусалимі

Європейський союз висловив стурбованість спалахом насильства в Єрусалимі та закликав всі сторони до стриманості.

Про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС глибоко стурбований жорстокими зіткненнями, що сталися минулої ночі в Єрусалимі. Ці інциденти сталися після кількох ночей напруженості та насильства в Єрусалимі, а також в Яффі на початку цього тижня", - йдеться в заяві.

ЄС закликає до спокою і негайного зниження напруженості, а також до стриманості та відповідальності, особливо з боку лідерів спільнот і офіційних осіб в цей складний кризовий час.

"Всі повинні відмовитися від підбурювання і насильства", - підкреслюється в заяві.

Хвиля насильства в Єрусалимі почалася вночі в четвер. За словами палестинців, поліція, споруджуючи металеві бар'єри, намагалася завадити їм проводити свої звичні вечірні збори біля Дамаських воріт у священний для мусульман місяць Рамадан. Напруга підігрівалася прибуттям ультраправих євреїв, які скандували "смерть арабам".

У п'ятницю знову спалахнули бійки, коли тисячі вірян-мусульман покинули територію мечеті Аль-Акса після вечірньої молитви. Між парафіянами і поліцією почалися зіткнення: офіцерів закидали пляшками з водою, а вони світлошумовими гранатами розганяли натовп.