ЕС призвал к немедленному прекращению насилия в Иерусалиме

Европейский союз выразил обеспокоенность вспышкой насилия в Иерусалиме и призвал все стороны к сдержанности.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий, сообщает "Европейская правда".

"ЕС глубоко обеспокоен жестокими столкновениями, случившимися прошлой ночью в Иерусалиме. Эти инциденты произошли после нескольких ночей напряженности и насилия в Иерусалиме, а также в Яффе в начале этой недели", - говорится в заявлении.

ЕС призывает к спокойствию и немедленному снижению напряженности, а также к сдержанности и ответственности, особенно со стороны лидеров сообществ и официальных лиц в это сложное время.

"Все должны отказаться от подстрекательства и насилия", - подчеркивается в заявлении.

Волна насилия в Иерусалиме началась ночью в четверг. По словам палестинцев, полиция, сооружая металлические барьеры, пыталась помешать им проводить свои привычные вечерние сборы у Дамасских ворот в священный для мусульман месяц Рамадан. Напряжение подогревалось прибытием ультраправых евреев, скандировавших "смерть арабам".

В пятницу снова вспыхнули стычки, когда тысячи верующих-мусульман покинули территорию мечети Аль-Акса после вечерней молитвы. Между прихожанами и полицией начались столкновения: офицеров забросали бутылками с водой, а они светошумовыми гранатами разогнали толпу.