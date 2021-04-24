В ЄС розкритикували рішення РФ оголосити "іноземним агентом" видання "Медуза"

Європейський союз розкритикував рішення російської влади про включення інтернет-видання "Медуза" до списку "іноземних агентів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речник ЄС з питань закордонних справах політики безпеки Петера Стано.

"Європейський Союз давно дотримується позиції, згідно з якою закон про так званих "іноземних агентів" сприяє систематичному порушенню основоположних свобод і обмежує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права політичної опозиції в Росії. Демократія - це універсальна цінність, що включає повагу прав людини, закріплених в міжнародному праві", - йдеться в заяві.

В ЄС вкрай стривожені, що російська влада продовжує обмежувати роботу незалежних медіаплатформ, а також окремих журналістів та інших медіасуб'єктів.

"Це суперечить міжнародним зобов'язанням Росії і зобов'язаннями у сфері прав людини. ЗМІ зобов'язані повідомляти про проблеми, що становлять суспільний інтерес, а державні органи зобов'язані забезпечити, щоб вони могли робити це в атмосфері, вільній від страху і залякування", - наголошується в заяві.

23 квітня 2021 року Мін'юст Росії включив "Медузу" в список ЗМІ - "іноземних агентів". Редакція, офіс якої розташований в Латвії, заявила про намір оскаржити рішення Мін'юсту РФ.

Закон про "іноземних агентів" був прийнятий в Росії в 2017 році. Згідно з ним, іноземним агентом можуть визнати будь-яке закордонне ЗМІ, яке отримує фінансування або майно з-за кордону (в тому числі від російських юридичних осіб, спонсорованих з іноземних джерел).

Тепер в реєстрі ЗМІ-"іноагентов" - 19 фізичних та юридичних осіб, серед них - "Голос Америки", телеканал "Настояще время", "Радіо Свобода" та інші.