В ЕС раскритиковали решение РФ объявить "иностранным агентом" издание "Медуза"

Европейский союз раскритиковал решение российских властей о включении интернет-СМИ "Медуза" в список "иностранных агентов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.

"Европейский Союз давно придерживается позиции, согласно которой закон о так называемых "иностранных агентах" способствует систематическому нарушению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в России. Демократия - это универсальная ценность, включающая уважение прав человека, закрепленных в международном праве", - говорится в заявлении.

В ЕС крайне встревожены, что российские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ, а также отдельных журналистов и других медиа-субъектов.

"Это противоречит международным обязательствам России и обязательствам в области прав человека. СМИ обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес, а государственные органы обязаны обеспечить, чтобы они могли делать это в атмосфере, свободной от страха и запугивания", - отмечается в заявлении.

23 апреля 2021 года Минюст России включил "Медузу" в список СМИ — "иностранных агентов". Редакция, офис которой расположен в Латвии, заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.

Закон о СМИ-"иностранных агентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и другие.