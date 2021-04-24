У Німеччині почали діяти нові обмеження, Меркель закликала їх дотримуватися

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян дотримуватися жорсткіших обмежень щодо коронавірусу, запроваджених у районах з високим рівнем зараженості з суботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Це дещо нове в нашій боротьбі з пандемією. І я переконана, що це терміново потрібно. Це допоможе спочатку уповільнити третю хвилю пандемії, потім зупинити її і, нарешті, завершити", - сказала Меркель.

Якщо кількість інфекцій зменшиться найближчими тижнями, систематичне тестування допоможе забезпечити контрольоване та стійке послаблення обмежень, пообіцяла Меркель.

"І наша вакцинаційна кампанія набирає обертів. Це ключ до подолання пандемії. Я переконана, що якщо нам зараз вдасться значно і швидко зменшити кількість інфекцій, ми зможемо їх поступово послабити в найближчому майбутньому", - сказала Меркель.

У Німеччині набув чинності закон щодо уніфікації карантинних обмежень. Він передбачає серед іншого запровадження комендантської години вночі за умови високих показників інфікування.

Зміни регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної ситуації в окремих адміністративно-територіальних одиницях у всій країні. До цього часу законодавчо закріплених уніфікованих карантинних обмежень у Німеччині не існувало - відповідні норми визначалися урядами федеральних земель.