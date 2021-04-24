В Германии начали действовать новые ограничения, Меркель призвала их соблюдать

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан соблюдать жесткие коронавирусные ограничения, введенные в районах с высоким уровнем зараженности с субботы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это что-то новое в нашей борьбе с пандемией. И я убеждена, что это срочно нужно. Это поможет сначала замедлить третью волну пандемии, затем остановить ее и, наконец, завершить", - сказала Меркель.

Если количество инфекций уменьшится в ближайшие недели, систематическое тестирование поможет обеспечить контролируемое и устойчивое ослабление ограничений, пообещала Меркель.

"И наша кампания вакцинации набирает обороты. Это ключ к преодолению пандемии. Я убеждена, что если нам сейчас удастся значительно и быстро уменьшить количество инфекций, мы сможем их постепенно ослабить в ближайшем будущем", - сказала Меркель.

В Германии вступил в силу закон об унификации карантина. Он предусматривает среди прочего введение комендантского часа ночью при высоких показателей инфицирования.

Изменения регулируют автоматическое усиление ограничительных мер в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в отдельных административно-территориальных единицах по всей стране. Ранее законодательно закрепленного унифицированного карантина в Германии не существовало - нормы определялись правительствами федеральных земель.