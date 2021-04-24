Байден став першим президентом США, хто визнав геноцидом винищення вірмен турками

Президент США Джо Байден, попри неуникне загострення у відносинах з Туреччиною, оголосив, що масове вбивство вірмен на початку 19-го сторіччя в Оттоманській імперії мало статус геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", він заявив про це в суботу у публічному зверненні.

Заява Байдена була оприлюднена з нагоди 106-ї річниці початку різанини. Цією датою вважають 24 квітня 1915 року.

"Щороку цього дня ми згадуємо про тих, хто загинув під час геноциду вірмен за оттоманської доби, а також підтверджуємо своє прагнення, щоби подібне звірство ніколи не повторилося", - заявив він.

"... ми дивимося у майбутнє, у світ, який ми будуємо для наших дітей; у світ, в якому немає плям від такого зла як фанатизм та нетолерантність, де є повага до прав людини, а всі люди здатні прожити життя у гідності та безпеці", - йдеться у зверненні президента США.

Попри те, що Байден у виступі не поклав відповідальність за події того часу на сучасну Туреччину, його заява викликала обурення Анкари.

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