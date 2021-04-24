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Байден стал первым президентом США, кто признал геноцидом убийство армян турками

Суббота, 24 апреля 2021, 20:37

Президент США Джо Байден, несмотря на неизбежные обострения в отношениях с Турцией, объявил, что массовое убийство армян в начале 19-го века в Оттоманской империи имело статус геноцида.

Как сообщает "Европейская правда", он заявил об этом в субботу в публичном обращении.

Заявление Байдена было обнародовано по случаю 106-й годовщины начала армянской резни. Этой датой считают 24 апреля 1915.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб во время геноцида армян в оттоманской эпохи, а также подтверждаем свое стремление, чтобы подобное зверство никогда не повторилось", - заявил он.

"... мы смотрим в будущее, в мир, который мы строим для наших детей; в мир, в котором нет пятен от такого зла как фанатизм и нетерпимость, где есть уважение к правам человека, а все люди способны прожить жизнь в достоинстве и безопасности", - говорится в обращении президента США.

Несмотря на то, что Байден в выступлении не возложил ответственность за события того времени на современную Турцию, его заявление вызвало возмущение Анкары.

Детали через несколько минут ...

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