Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Вірменії подав у відставку задля дострокових виборів

Байден першим з президентів США визнав геноцидом винищення вірмен турками

Кандидатка в канцлери Німеччини від "Зелених" не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ

Аудит ЄС підтвердив конфлікт інтересів у прем'єра Чехії, має повернути мільйони євро






Член президії партії Меркель висловився за можливе надання Україні оборонної зброї

Неділя, 25 квітня 2021, 12:34

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член президії "Християнсько-демократичного союзу" Норберт Рьоттген висловився за можливе надання Україні оборонної зброї на тлі дій Російської Федерації.

Як повідомляє "Європейська правда", цитату Рьоттгена наводить у своєму матеріалі одна з найбільших німецьких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Оскільки Росія погрожує війною, було б хибно виключати можливість надання суто оборонного озброєння", - цитує його FAZ.

"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний пану Рьотгену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна", - відреагував посол України у Німеччині Андрій Мельник. 

За даними джерел видання, Київ на тлі нарощування Росією своїх сил поблизу кордонів цікавився можливістю придбання у Німеччини деякої оборонної зброї, серед іншого і вживаних корветів, проте цю ідею зустріли неоднозначно. 

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас, як повідомляється, відреагував стримано, тоді як міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер - "відкрита" до обговорення. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія МЗС
powered by lun.ua