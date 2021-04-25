Член президії партії Меркель висловився за можливе надання Україні оборонної зброї

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член президії "Християнсько-демократичного союзу" Норберт Рьоттген висловився за можливе надання Україні оборонної зброї на тлі дій Російської Федерації.

Як повідомляє "Європейська правда", цитату Рьоттгена наводить у своєму матеріалі одна з найбільших німецьких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Оскільки Росія погрожує війною, було б хибно виключати можливість надання суто оборонного озброєння", - цитує його FAZ.

"Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний пану Рьотгену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна", - відреагував посол України у Німеччині Андрій Мельник.

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Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

За даними джерел видання, Київ на тлі нарощування Росією своїх сил поблизу кордонів цікавився можливістю придбання у Німеччини деякої оборонної зброї, серед іншого і вживаних корветів, проте цю ідею зустріли неоднозначно.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас, як повідомляється, відреагував стримано, тоді як міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер - "відкрита" до обговорення.