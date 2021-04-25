Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Премьер Армении подал в отставку для проведения досрочных выборов

Байден первым из президентов США признал геноцидом убийство армян турками

Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ

Аудит ЕС подтвердил конфликт интересов у премьера Чехии, должен вернуть миллионы евро






Член президиума партии Меркель высказался за возможное предоставление Украине оборонного оружия

Воскресенье, 25 апреля 2021, 12:34

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага, член президиума "Христианско-демократического союза" Норберт Рёттген высказался за возможное предоставление Украине оборонительного оружия на фоне действий Российской Федерации.

Как сообщает "Европейская правда", цитату Рёттгена приводит в своем материале одна из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать возможность предоставления сугубо оборонительного вооружения", - цитирует его FAZ.

"Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия! Благодарен господину Рётгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина", - отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник .

По данным источников издания, Киев на фоне наращивания Россией своих сил вблизи границ интересовался возможностью приобретения у Германии некоторого оборонительного оружия, в том числе бывших в использовании корветов, однако эту идею встретили неоднозначно.

Глава МИД Германии Гайко Маас, как сообщается, отреагировал сдержанно, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр - "открыта" к обсуждению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия МИД
powered by lun.ua