Член президиума партии Меркель высказался за возможное предоставление Украине оборонного оружия

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага, член президиума "Христианско-демократического союза" Норберт Рёттген высказался за возможное предоставление Украине оборонительного оружия на фоне действий Российской Федерации.

Как сообщает "Европейская правда", цитату Рёттгена приводит в своем материале одна из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать возможность предоставления сугубо оборонительного вооружения", - цитирует его FAZ.

"Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия! Благодарен господину Рётгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина", - отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник .

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Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

По данным источников издания, Киев на фоне наращивания Россией своих сил вблизи границ интересовался возможностью приобретения у Германии некоторого оборонительного оружия, в том числе бывших в использовании корветов, однако эту идею встретили неоднозначно.

Глава МИД Германии Гайко Маас, как сообщается, отреагировал сдержанно, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр - "открыта" к обсуждению.