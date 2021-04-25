Окружной суд Праги постановил взять под арест трех из пяти человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемой "ДНР", или содействии такому участию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сообщил прокурор Мартин Белы с пражской прокуратуры.

По решению суда, Иван Кратошвил, руководитель "Ассоциации чехословацких солдат в резерве за мир", Милош Ужецкий - член этой организации, а также православный священник Пшемысл Иван Гадрава должны будут остаться под стражей. Адвокаты задержанных отказались от комментариев.

На фото - Пшемысл Иван Гадрава перед судебным заседанием. Фото: Kateřina Šulová, ČTK

Решение еще может быть обжаловано и рассмотрено городским судом Праги.

По данным следствия, задержанные граждане Чехии или непосредственно ездили в Украину для участия в боевых действиях, или помогали с планированием, организацией и поддержкой таких поездок.

По максимальным санкциями статей обвинения им может грозить до 20 лет тюрьмы: до 20 лет за причастность к терактам, до 12 лет за финансирование терроризма и максимум 15 лет за поддержку терроризма.

Напомним, в среду, 21 апреля. полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пятерых человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

По данным портала iRozhlas, четвертая из пяти задержанных - Андреа Крулишова, представительница той самой организации. Она якобы могла быть куратором тренировок для нескольких десятков чехов, которые хотели поехать на Донбасс воевать против Украины.

Сообщается, что ассоциация также регулярно занималась военной подготовкой с использованием легального оружия или реплик, и что ее членов объединяет резкая критика НАТО.

Задержанный священник служил в церкви в Литомерице на северо-западе страны и известный пророссийской позицией, а кроме того, по данным Deník, работал в социальной сфере и помогал наркозависимым и заключенным.