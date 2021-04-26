Глава МЗС Німеччини проти посилення санкційного тиску на Москву

Незважаючи на провокаційні дії Росії на кордоні з Україною і ситуацію навколо посадженого за грати опозиціонера Алєксєя Навального, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас виступає проти посилення санкційного тиску на Москву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Саме в зв'язку з напруженням у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією, заявив він. "Відносини дуже погані, - визнав він. - Але вони не повинні і залишатися такими".

Суть дипломатії, за словами глави зовнішньополітичного відомства Німеччини, полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, "а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках". "Це особливо стосується Росії і конкретно зараз", - підкреслив Маас.

Він висловив задоволення тим, що російський уряд, мабуть, прийняв пропозицію глави Білого дому Джо Байдена про переговори з російським президентом Владіміром Путіним і обидві сторони вже обговорюють час і місце проведення зустрічі.

"Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений в тому, щоб постійні провокації і конфронтації перетворилися в серйозне протистояння, - зазначив глава німецького МЗС, - вже точно не ми, в Європі".

Гайко Маас нагадав, що після незаконної анексії Криму в 2014 році ЄС вже ввів щодо Росії економічні санкції, які продовжуються кожні півроку, а також що європейські санкції були двічі введені за останні тижні у зв'язку з отруєнням Навального. Глава німецької дипломатії висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі. Він висловив сумнів у тому, що "дуже жорсткі санкції" щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним: "Я думаю, що це призведе до зворотного".