Глава МИД Германии против усиления санкционного давления на Москву

Несмотря на провокационные действия России на границе с Украиной и ситуацию вокруг посаженного за решетку оппозиционера Алексея Навального, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступает против усиления санкционного давления на Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Именно в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией, заявил он. "Отношения очень плохие, - признал он. - Но они не должны и оставаться такими".

Суть дипломатии, по словам главы внешнеполитического ведомства Германии, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряженные, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях". "Это особенно касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Маас.

Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, видимо, принял предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи.

"В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, - отметил глава немецкого МИД, - уж точно не мы, в Европе".

Хайко Маас напомнил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продолжаются каждые полгода, а также европейские санкции были дважды введены в последние недели в связи с отравлением Навального. Глава немецкой дипломатии высказался против еще более жесткие меры, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".