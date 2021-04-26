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У Німеччині розслідують підміну вакцини фізрозчином

Понеділок, 26 квітня 2021, 09:20

Поліція в німецькій землі Нижня Саксонія розслідує інцидент із заміною вакцини фізрозчином в одному з центрів щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Співробітниця центру пояснила, що замінила ампулу з препаратом BioNTech/Pfizer, яка розбилась.

В той день щеплення зробили близько 200 особам, фізрозчин ввели шістьом.

Тести на наявність антитіл допоможуть встановити, кому саме.

Подія не загрожує здоров'ю відвідувачів центру, підкреслили органи влади.

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Німеччина
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