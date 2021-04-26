В Германии расследуют подмену вакцины физраствором
Понедельник, 26 апреля 2021, 09:20
Полиция в немецкой земле Нижняя Саксония расследует инцидент с заменой вакцины физраствором в одном из центров вакцинации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Сотрудница центра пояснила, что заменила ампулу с препаратом BioNTech/Pfizer, которая разбилась.
В тот день прививки сделали около 200 лицам, физраствор ввели шестерым.
Тесты на наличие антител помогут установить, кому именно.
Событие не угрожает здоровью посетителей центра, подчеркнули органы власти.
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